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Полиция задержала боевика "Нациста", который штурмовал горотдел милиции

Воскресенье, 27 ноября 2016, 01:18

Полиция задержала боевика "ДНР" по прозвищу "Нацист", который в 2014 году в городе Красноармейск (Покровск) "охранял" референдум и штурмовал здание горотдела милиции.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

"Наркозависимый, ранее судимый сторонник нацистского движения был выбран террористами в состав группы, которая выполняла их задания в Покровске. В 2014 году 32-летний представитель криминалитета дежурил на блокпосту, охотясь на проукраинских граждан, "охранял" незаконный референдум в школах и штурмовал здание Красноармейского горотдела милиции", - говорится в сообщении.

До войны житель Покровска был судим за грабежи. Также состоял на учете у нарколога из-за наркотической и алкогольной зависимости.

Позывной "Нацист" он получил из-за фашистской символики на теле.

После того, как украинские силы разоружили блокпост, на котором дежурил злоумышленник, боевики были передислоцированы в Славянск для участия в боевых действиях. Однако "Нацист" из-за страха быть убитым остался в Красноармейске.

"Мужчина остался в Покровске, но продолжал выполнять задачи террористов. Он признался, что участвовал в захвате Красноармейского горотдела милиции 1 мая 2014 года", - сообщили в полиции.

Кроме того, он "охранял порядок" во время "референдума" в двух школах города.

Злоумышленник скрывался на подконтрольной Украине территории. Правоохранители нашли его в Мирнограде, где он прятался в частном секторе.

Сейчас мужчина активно сотрудничает со следствием. По фактам службы на блокпосту и организации референдума ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст.256 "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности" УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

По факту захвата госучреждения правовая оценка действиям задержанного будет дана прокуратурой Донецкой области после проведения досудебного расследования.

Темы: ДНРполиция
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