Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полиция нашла в центре Мариуполя гранатомет

Воскресенье, 27 ноября 2016, 03:41

В Мариуполе при обходе дачных домовладений правоохранители обнаружили в заброшенном доме гранатомет.

Об этом сообщает полиция в Донецкой области.

"В ходе оперативно-профилактической отработки садового общества в одном из домов сотрудники криминальной полиции обнаружили РПГ-26 с зарядом. Сейчас полицейские устанавливают владельца оружия", - говорится в сообщении.

Оружие изъято и будет направлена на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 "Незаконное хранение оружия" УК Украины, за что предусмотрено до 7 лет лишения свободы.

 

Темы: полиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Все новости...
полиция
В больнице Киева при невыясненных обстоятельствах умер военный
Что должен сделать Выговский на посту главы Национальной полиции
В офисе на Печерске мужчина открыл стрельбу и ранил работника охранной фирмы − полиция
Последние новости
21:02
Канал "Мы-Украина" в телемарафоне показал карту России с присоединенным Крымом, на телеканале отреагировали
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
20:47
В новой военной доктрине Беларуси впервые пропишут, как использовать ядерное оружие
20:38
Украина и Польша провели первые аукционы по торговле электроэнергией по европейским правилам
20:35
Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"
20:14
Россия впервые за десятилетие не нарушала воздушное пространство Эстонии в течение года
20:13
видео, фотоВ Нью-Йорке в Донецкой области под завалами дома может находиться 5 человек, поиск приостановили
20:12
Минфин привлек 8,5 миллиарда от размещения ОВГЗ
20:10
фотоВероятно, единственное в своем роде: ученые просканировали окаменелое гнездо возрастом 29 млн лет
20:02
Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области
Все новости...
Реклама: