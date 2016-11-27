Полиция нашла в центре Мариуполя гранатомет
Воскресенье, 27 ноября 2016, 03:41
В Мариуполе при обходе дачных домовладений правоохранители обнаружили в заброшенном доме гранатомет.
Об этом сообщает полиция в Донецкой области.
"В ходе оперативно-профилактической отработки садового общества в одном из домов сотрудники криминальной полиции обнаружили РПГ-26 с зарядом. Сейчас полицейские устанавливают владельца оружия", - говорится в сообщении.
Оружие изъято и будет направлена на экспертизу.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 "Незаконное хранение оружия" УК Украины, за что предусмотрено до 7 лет лишения свободы.