В РФ 10 тысяч человек остались без электричества из-за снегопада
Воскресенье, 27 ноября 2016, 14:37
В Новгородской области (РФ) около 10 тысяч человек остались без электроэнергии из-за снегопада.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местное управление МЧС.
Причиной отключения стало налипание мокрого снега на ЛЭП и обрывы проводов.
По состоянию на 14:00 по московскому времени, без электричества оставались 393 населених пункта, в которых проживают 9781 человек.
По данным РИА Новости, ремонтные работы планируется завершить до 23:00.
Ранее сообщалось, что без света остаются более 10 000 человек.