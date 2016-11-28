Полиция Киева после усиленной службы перешла на штатный режим

Полиция Киева с 28 ноября вернулась к штатному режиму работы, в случае необходимости решение об усиленном режиме несения службы может быть принято снова.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ГУ Нацполиции в Киеве в понедельник.



"Усиленный режим несения службы был до 27 ноября. С сегодняшнего дня полиция Киева работает в штатном режиме", – отметили там.

По информации пресс-службы, 28 ноября к обеспечению правопорядка в центре столицы, в частности, на акции возле Национального банка, привлечены около 300 сотрудников полиции.



Также, как сообщает "Укринформ", около 100 правоохранителей Нацполиции и Нацгвардии будут обеспечивать общественный порядок возле Святошинского районного суда города Киева, где в понедельник планируется с помощью видеосвязи допросить экс-президента Виктора Януковича по делу расстрела 48 активистов Евромайдана.

Вместе с тем, в главке подчеркнули, что если будут поданы заявки на проведение массовых акций и возникнет необходимость в усилении режима работы полиции, то соответствующее решение будет принято.

Как сообщалось, в Службе безопасности Украины заявляли о возможности реализации разработанного Россией плана дестабилизации ситуации в Украине с целью объявления досрочных парламентских выборов.

Реализация этого плана могла начаться 15 ноября со всеукраинской акции протеста банковских вкладчиков, а 17 ноября акции должны были трансформироваться в протест против повышения жилищно-коммунальных тарифов, который, по планам РФ, должен перерасти в блокирование правительственных структур.



С 15 ноября в центре столицы проходил ряд массовых акций, полиция Киева работала в усиленном режиме несения службы, к обеспечению правопорядка были привлечены около 5 тысяч сотрудников полиции ввиду повышенного риска террористической угрозы.

Серьезных инцидентов в ходе проведения массовых акций протеста, а также мероприятий, приуроченных к годовщине Революции достоинства, зафиксировано не было.