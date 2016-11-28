Путин контролирует действия Януковича – признали в Кремле

Президент России Владимир Путин регулярно получает информацию о бывшем президенте Украины Викторе Януковиче.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, информируют ли Путина о судебном процессе по делу "Беркута" и об участии в нем Януковича, передает ТАСС.

"Безусловно, президент (РФ Владимир Путин) получает регулярно информацию о том, что происходит вокруг Виктора Януковича, какие он предпринимает шаги и в каких процессах он участвует", - заявил он.

При этом представитель Кремля не смог ответить на вопрос, общались ли Путин и Янукович в последнее время.

"Я не располагаю такой информацией", - заявил он.