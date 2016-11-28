Янукович не смог объяснить, как оказался в РФ. Вспомнил Ахметова

Экс-президент Виктор Янукович не смог объяснить, каким образом оказался на территории Российской Федерации.



Соответствующий вопрос во время видеодопроса в суде в понедельник задал прокурор.



"Каким образом 23 февраля 2014 года в 3.51 вы оказались на территории Российской Федерации?", – сформулировал вопрос прокурор.



В ответ на это Янукович повторил свою версию о засаде на его пути в Крым:



"22 февраля мы двигались в направлении Крыма. В районе Мелитополя мы попали практически на засаду, которая была в 5 километрах от нас. Передовая группа, которая меня сопровождал меня, увидела вооруженных людей, одежда была без признаков. Перед этим постом были установлены 2 крупнокалиберных пулемета", – заявил экс-президент.



Янукович на уточняющий вопрос, ответил, что об этом ему доложил руководитель передовой группы.



В то же время прокурор отметил, что группа, по данным следствия, находилась в 120 км Мариуполя, около Бердянска.



Также Янукович отметил, что ему сообщили, что из Донецка также выехала группа, чтобы перехватить его кортеж.



"Фактически нас начали "окружать…",– сказал он.



Поэтому, мол, экс-президент отдал приказ водителям ехать на территорию Крыма.



Янукович так и не сообщил, как оказался на территории России.



В то же время во время допроса он рассказал, что перед тем как уехать из Донецка в Крым, 22 февраля встречался с донецким олигархом Ринатом Ахметовым.

По словам Януковича, он обсуждал с Ахметовым происходящие на тот момент в Украине события.

Валентина Романенко, УП