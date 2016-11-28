Боевики на Донбассе стреляют из БМП, зениток и гранатометов

В течение 28 ноября пророссийские боевики совершили 20 обстрелов позиций ВСУ.



Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО.



Указывается, что большинство обстрелов вновь сосредоточил на Мариупольском направлении.



"Пренебрегая Минским договоренностям, российско-оккупационные войска стреляли из минометов, гранатометов и вооружения БМП по Широкино, Старогнатовке, Марьинке, Талаковке. По Новотроицкому и Марьинке огонь вел снайпер", - сказано в сообщении.



"На Луганском направлении российско-оккупационный контингент из 82 миллиметровых минометов, вооружения БМП, гранатометов, зенитных установок и других видов вооружения многократно обстреливал Крымское. Также под обстрелы попала Новоалександровка", - отметили в пресс-центре АТО.



Согласно информации, на Донецком направлении из минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по нашим позициям вблизи Авдеевки и Луганского.



Украинская правда