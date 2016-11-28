Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Боевики на Донбассе стреляют из БМП, зениток и гранатометов

Понедельник, 28 ноября 2016, 17:41

В течение 28 ноября пророссийские боевики совершили 20 обстрелов позиций ВСУ.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО.

Указывается, что большинство обстрелов вновь сосредоточил на Мариупольском направлении.

"Пренебрегая Минским договоренностям, российско-оккупационные войска стреляли из минометов, гранатометов и вооружения БМП по Широкино, Старогнатовке, Марьинке, Талаковке. По Новотроицкому и Марьинке огонь вел снайпер", - сказано в сообщении.

"На Луганском направлении российско-оккупационный контингент из 82 миллиметровых минометов, вооружения БМП, гранатометов, зенитных установок и других видов вооружения многократно обстреливал Крымское. Также под обстрелы попала Новоалександровка", - отметили в пресс-центре АТО.

Согласно информации, на Донецком направлении из минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по нашим позициям вблизи Авдеевки и Луганского.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассАТОбоевые действия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
20:47
В новой военной доктрине Беларуси впервые пропишут, как использовать ядерное оружие
20:38
Украина и Польша провели первые аукционы по торговле электроэнергией по европейским правилам
20:35
Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"
20:14
Россия впервые за десятилетие не нарушала воздушное пространство Эстонии в течение года
20:13
видео, фотоВ Нью-Йорке в Донецкой области под завалами дома может находиться 5 человек, поиск приостановили
20:12
Минфин привлек 8,5 миллиарда от размещения ОВГЗ
20:10
фотоВероятно, единственное в своем роде: ученые просканировали окаменелое гнездо возрастом 29 млн лет
Все новости...
Реклама: