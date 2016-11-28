Представитель майдановцев: Следствие получило полезную информацию от Януковича

Представитель интересов семей потерпевших на Майдане в деле по обвинению бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" в убийстве активистов Евромайдана Евгения Закревская считает, что в ходе с сегодняшнего допроса в режиме видеоконференции экс-президента Украины Виктора Янукович следствие получило полезную информацию.





Об этом она сказала агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник после заседания Святошинского районного суда Киева.

"Я считаю, что ажиотаж вокруг сегодняшнего события (допроса В.Януковича) преувеличен… Но те крохи информации, которые мы получили, также будут использованы", - заявила она.



Отвечая на уточняющий вопрос, получило ли следствие важную информацию, она ответила: "Да. А также получили разные подтверждения".



"Но что было общественно очень важной информацией – Янукович даже не помнит, когда были убийства, он не знает количество убитых людей, информацию по 20 февраля не помнит или говорит, что не помнит, а вот все, что происходило во время его побега из Украины, он рассказывал очень тщательно", - рассказала Закревская.