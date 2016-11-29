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На Донбассе обнаружили три схрона с оружием

Вторник, 29 ноября 2016, 02:06

Сотрудники СБУ в течение суток обнаружили в зоне проведения АТО три тайника с оружием и боеприпасами.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Тайники были оборудованы в селах Донецкой области.

"Правоохранители изъяли из схронов противотанковый гранатомет РПГ-22, два выстрела к гранатомету РПГ-7, три гранаты РГД-5 и Ф-1, шесть тротиловых шашек общим весом 825 граммов и один брикет пластида весом 600 граммов", - говорится в сообщении.

Продолжаются соответствующие процессуальные действия.

 

Темы: СБУАТО
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