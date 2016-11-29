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Экс-главу партии "Русский блок" в Крыму приговорили к 9 годам тюрьмы

Вторник, 29 ноября 2016, 10:28

Оккупационный Ленинский райсуд Севастополя 28 ноября приговорил бывшего председателя партии "Русский блок" Геннадия Басова к 9 годам колонии строгого режима, 5 млн рублей штрафа и запретил занимать в течение 3 лет руководящие должности.

Об этом сообщают "Крым.Реалии".

Адвокаты Басова намерены подавать апелляцию. По их мнению, суд не учел показания свидетелей в пользу Басова, а также необоснованно критически отнесся к показаниям свидетелей, находящихся в дружественных с ним отношениях. Сам Басов вину не признал и намерен "бороться вплоть до Европейского суда по правам человека".

Как известно, Басова задержали российские силовики в Севастополе в сентябре 2015 года, по подозрению в коммерческом подкупе и получении взятки в крупном размере, сопряженной с вымогательством.

Представители прокуратуры утверждают, что Басов получал взятки с предпринимателей за "непрепятствование осуществлению их деятельности на территории кладбища на 5 км Балаклавского шоссе". На тот момент он возглавлял госпредприятие "Специализированная служба по вопросам похоронного дела".

Адвокаты уверены, что вымогательство и дача взятки были инспирированы российскими силовиками.

Весной 2014 года Басов и его партия "Русский блок" принимали активное участие в организации захвата Крыма Россией. В мае 2014 года деятельность "Русского блока" на территории Украины была запрещена.

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Темы: Крымкоррупциякриминал
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