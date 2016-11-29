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Водителей призывают не рисковать на дорогах и не ездить с детьми

Вторник, 29 ноября 2016, 11:30

В министерство инфраструктуры призывают водителей из-за ухудшения погодных условий не превышать допустимую скорость и не выполнять рискованные маневры.

Об этом во вторник говорится в заявлении на сайте ведомства.

"По данным Гидрометцентра, сегодня в Закапатський, Тернопольской, Ровенской, Винницкой, Черниговской, Полтавской, Сумской и Киевской областях ожидается снег, местами гололедица", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве указываются, что стоит отказаться от поездок пассажирам с детьми и экскурсионным автобусам.

"На сайте Укравтодора можно найти перечень пунктов обогрева и контакты наших диспетчеров, которым можно сообщить, что вы застряли", - говорится в сообщении.

На страницах в фейсбуке Укравтодора и "Автомобильных дорог Украины" обещают обновлять оперативную информацию о состоянии проезда и ограничения движения.

Украинская правда

Темы: дорогипогодаКиев
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