Климкин готов пригласить Штайнмайера и Эро пункт "Золотой"

Украинская делегация в Минске ставить как первоочередные вопросы безопасности и гуманитарные.

Об этом министр иностранных дел Павел Климкин заявил перед началом переговоров, написала в своем Facebook представитель Украины в гуманитарной подгруппе на Минских переговорах Ирина Геращенко.

"Украинская сторона выражает возмущение фактом неоткрытия КПВВ "Золотое", которое заблокировано с марта 2016 года", - отметила она.

Министр заявил, что готов во вторник пригласить на открытие КПВВ своих коллег Штанмайера и Эро, может хоть так россияне дадут отмашку ОРДЛО не истязать гражданское население и открыть, наконец, этот пункт.

Украина настаивает на скорейшем освобождении заложников и мы будем поднимать этот вопрос как ключевой приоритет.

"Мы требуем немедленного освобождения 57 заложников, их содержание подтвердило ОРДЛО. Также украинская сторона будет поднимать вопрос заложников в РФ. Всего в ОРДЛО, по информации СБУ, содержится 108 заложников, но пока ОРДЛО подтверждают содержание только 57. Также мы настаиваем на немедленном допуске МККК к поиску пропавших без вести - в этом страшном списке 495 человек сегодня", - подчеркнула Геращенко.

Украина обеспокоина ежедневным нарушением режима тишины и предоставит убедительный фактаж нарушений, того, как работает российский военторг на Донбассе.

"И еще одна важная тема - создание со стороны РФ экологической катастрофы на Донбассе, начиная с водоснабжения (Торецк, что уже неделю без воды), и продолжая другими подобными историями, которые сегодня поднимут министр и украинская делегация", - отметила она.