Порошенко о декларациях: теперь, голуби сизые, объясните, где взяли деньги

Президент Петр Порошенко считает большим шагом запуск системы электронного декларирования и требует, чтобы декларанты объяснили свое состояние.

Об этом он сказал во время выступления на международном форуме во Львове.

"Многие из тех, кто сейчас декларировал, приписали себе кэш дома, думая, что это нулевая декларация, это потом им позволит избежать проверки. Но ключевая позиция - это подвести черту, того что они делали 25 лет. И далее объясни, где ты, голубь сизый, взял эти деньги. Народ и общество должно это знать", - сказал он.

"Бороться надо не с богатыми, а с преступниками, которые берут квартиры, машины, дачи, виллы, самолеты, находясь все время на государственной службе", - добавил Порошенко.

Он заявил, что электронное декларирование - "большой важный шаг".

"Этот шаг начался с президента, который должен был задекларировать все, от подушек на диване до чашек на кухне. Такого не делал ни один президент", - сказал он.

Порошенко также заявил, что против того, чтобы военнослужащие подавали электронные декларации.

"У них есть чем заниматься", - сказал он.

Он также заявил, что Украина должна реформироваться быстрыми темпами.

"Анализ опыта многих стран свидетельствует, о достижении первых неоспоримых результатов изменений через 3-7 лет после их начала. Сингапур, который является образцом борьбы с коррупцией, первые результаты получил через 16 лет. У нас нет этих 16 лет", - сказал он.

"Мы даже 16 месяцев не собираемся ждать", - добавил Порошенко.

Как известно, декларация президента Петра Порошенко, как и всех чиновников, будет проверена со стороны НАБУ, НАПК и Генпрокуратуры.

Александр Шумилин, УП