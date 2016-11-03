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Лещенко: "Народный фронт" шантажирует Гройсмана из-за тендера

Четверг, 3 ноября 2016, 20:58

Депутат от БПП Сергей Лещенко заявляет, что представители "Народного фронта" шантажируют премьер-министра Владимира Гройсмана, чтобы тот не отменял тендер на дноуглубительные работы для порта "Южный".

Об этом он заявил на брифинге в Верховной Раде по поводу тендера, который выиграла компания Jan De Nul Украина, связанная с помощником нардепа "Народного фронта" Сергея Фаермарка,

По словам Лещенко, индексация стоимости тендера на показатель инфляции за все время приведет к тому, что "гораздо больше, чем 100 миллионов, теряет государство по итогам этого коррупционного тендера".

"Сейчас, в эти минуты, идет заседание Антимонопольного комитета по жалобе голландской компании Van Oord. Компании, которая является мировым лидером в дноуглублении, компании, которая на 100% принадлежит именно материнской голландской компании, которая предложила на 100 миллионов гривен меньше – и которую выбросили из тендера", – сообщил он.

Депутат надеется, что публичная огласка и поручение премьер-министра Гройсмана "таки приведут к тому, что то предприятие, которое выиграло этот тендер непрозрачным образом, будет убрано из числа победителей и будет объявлен новый тендер по системе ProZorro".

"Вместе с тем, есть опасение, что это не будет сделано, учитывая то, что "Народный фронт" продолжает давление на премьер-министра Гройсмана с тем, чтобы он не отменял итоги тендера, поскольку этот коррупционный навар, который запланирован, уже давно распределен – уже давно известно, в чьи карманы эти деньги должны лечь", – заявил Лещенко.

"Таким образом, "Народный фронт" шантажирует Гройсмана, говоря, что они выйдут из коалиции, что они не будут голосовать за бюджет, что он поступил не по-партнерски в этом коррупционном сговоре – и таким образом лишил их заработка", – уточнил он.

"Я надеюсь, что эта публичная огласка и общественный резонанс приведут к тому, что этот сговор не будет доведен до конца и тендер будет объявлен снова, и новый победитель будет соответствовать мировым стандартам прозрачности, а его цена будет ниже той, которую предлагают коррупционеры из "Народного фронта", – добавил Лещенко.

Обновление. В четверг вечером народный депутат сообщил об отмене тендера.

"Только что сообщили, что вечером Антимонопольный комитет отменил тендер по дноуглублению в порту "Южный", где "Народный фронт" собрался принять 1 миллиард гривен в свои липкие ручки", - написал на Faceиook Лещенко.

Как известно, 20 октября депутат Лещенко заявил, что компания Jan De Nul Украина, связанная с помощником нардепа "Народного фронта" Сергея Фаермарка, выиграла тендер на дноуглубительные работы для порта "Южный" на 1 миллиард гривен, хотя голландская компания Van Oord Украина предлагала цену на 90 миллионов меньше.

21 октября он передал премьеру документы об этой афере, к которой могут быть причастны представители "Народного фронта".

В тот же день Гройсман поручил отменить тендер на дноуглубительные работы для порта "Южный" и провести новый через систему госзакупок ProZorro.

Алена Рощенко, УП

Темы: госзакупкиГройсманНародный фронтЛещенкокоррупция
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