Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лещенко передал Гройсману компромат на человека Фаермарка

Пятница, 21 октября 2016, 14:27

Депутат БПП Сергей Лещенко просит премьер-министра Владимира Гройсмана разобраться с аферой вокруг тендера на дноуглубительные работы в порту "Южный".

Об этом он заявил с трибуны Верховной Рады 21 октября.

Лещенко сказал, что несмотря на решение о финансировании партий из государственного бюджета "коррупция продолжается, "смотрящие" работают и дальше".

Он напомнил, что компания Jan De Nul Украина выиграла тендер на 1 миллиард гривен, хотя голландская компания Van Oord Украина предлагала цену на 90 миллионов меньше за те же услуги.

Уже через 2 месяца после оглашения тендера в Jan De Nul сменился акционерный состав: контрольный пакет, 55%, получили два оффшорных предприятия с Кипра, а директором стал помощник народного депутата от "Народного фронта" Сергея Фаермарка.

"Мной будет направлен запрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины для того, чтобы была проведена проверка этого злоупотребления", – сказал Лещенко.

"Так же сегодня мной лично были переданы документы об этом премьер-министру Владимиру Гройсману", – сообщил он.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: госзакупкиЛещенкоГройсманНАБУкоррупция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

Все новости...
госзакупки
Минобороны говорит, что уже заключило договоры на продукты для военных по новой процедуре
В Укрзализныце разоблачили новый эпизод коррупций на закупках более чем на 200 миллионов
Минобороны напоминает зашторенную со всех сторон комнату, в которой сидит седой мохнатый зверь – глава антикоррады МОУ
Последние новости
15:28
Могут сравниться с пенициллином: в сумеречной зоне океана ученые обнаружили грибы, выживающие в экстремальных условиях
15:25
Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать
15:23
СМИ: Польша обсуждает с Киевом введение лицензий на импорт
15:23
видеоЗеленский встретился с Блинкеном и Салливаном в Давосе
15:08
В Киеве и области из-за сильного ветра объявили желтый уровень опасности
15:08
КолонкаБерлинская об изготовлении дронов: Нам нужна технологическая милитаризация общества
15:00
Полярники рассказали, зачем возле "Вернадского" установили ловушки для воздуха
15:00
видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня
14:57
видеоHIMARS упокоил вражеский ЗРК "ТОР": в ВСУ показали момент уничтожения
14:50
НКЦБФР прекратила ведение Государственного реестра финансовых учреждений
Все новости...
Реклама: