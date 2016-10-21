Лещенко передал Гройсману компромат на человека Фаермарка

Депутат БПП Сергей Лещенко просит премьер-министра Владимира Гройсмана разобраться с аферой вокруг тендера на дноуглубительные работы в порту "Южный".

Об этом он заявил с трибуны Верховной Рады 21 октября.

Лещенко сказал, что несмотря на решение о финансировании партий из государственного бюджета "коррупция продолжается, "смотрящие" работают и дальше".

Он напомнил, что компания Jan De Nul Украина выиграла тендер на 1 миллиард гривен, хотя голландская компания Van Oord Украина предлагала цену на 90 миллионов меньше за те же услуги.

Уже через 2 месяца после оглашения тендера в Jan De Nul сменился акционерный состав: контрольный пакет, 55%, получили два оффшорных предприятия с Кипра, а директором стал помощник народного депутата от "Народного фронта" Сергея Фаермарка.

"Мной будет направлен запрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины для того, чтобы была проведена проверка этого злоупотребления", – сказал Лещенко.

"Так же сегодня мной лично были переданы документы об этом премьер-министру Владимиру Гройсману", – сообщил он.

Алена Рощенко, УП