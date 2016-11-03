Коломойский собирает в парламенте группу "Укроп" - источники
Четверг, 3 ноября 2016, 17:03
Олигарх Игорь Коломойский, возможно, хочет собрать в парламенте депутатскую группу "Укроп".
Об этом УП сообщили собственные источники в партии "Укроп".
Формированием группы занимается близкий соратник Коломойского Игорь Палица. Так предварительно были достигнуты договоренности о присоединении к группе депутатов "Свободы" и "Народный контроль".
"Палица договаривался с Кривецким (Игорем, член партии "Свобода")", - отметил собеседник.
Источники утверждают, что для формирования группы им не хватает лишь трех нардепов.
"Сейчас есть 16 нардепов, для группы надо 19 человек", - отметил собеседник.
В комментарии УП Коломойский заявил, что ему об этом ничего не известно.
"Может быть у партии Укроп и есть амбиции создать свою депутатскую группу, но для этого ей не хватает 11 депутатов. Поэтому, скорее всего, они и ведут переговоры с другими политическими силами, чтобы объединиться и принимать более активное участие в жизни парламента. Мне об этом неизвестно - они достаточно самостоятельно принимают решения", - сказал он.
Роман Кравец, УП