Коломойский собирает в парламенте группу "Укроп" - источники

Олигарх Игорь Коломойский, возможно, хочет собрать в парламенте депутатскую группу "Укроп".

Об этом УП сообщили собственные источники в партии "Укроп".

Формированием группы занимается близкий соратник Коломойского Игорь Палица. Так предварительно были достигнуты договоренности о присоединении к группе депутатов "Свободы" и "Народный контроль".

"Палица договаривался с Кривецким (Игорем, член партии "Свобода")", - отметил собеседник.

Источники утверждают, что для формирования группы им не хватает лишь трех нардепов.

"Сейчас есть 16 нардепов, для группы надо 19 человек", - отметил собеседник.

В комментарии УП Коломойский заявил, что ему об этом ничего не известно.

"Может быть у партии Укроп и есть амбиции создать свою депутатскую группу, но для этого ей не хватает 11 депутатов. Поэтому, скорее всего, они и ведут переговоры с другими политическими силами, чтобы объединиться и принимать более активное участие в жизни парламента. Мне об этом неизвестно - они достаточно самостоятельно принимают решения", - сказал он.