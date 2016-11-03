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Рада приняла в первом чтении закон о Высшем совете правосудия

Четверг, 3 ноября 2016, 17:10

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о Высшем совете правосудия.

За соответствующее решение в рамках судебной реформы проголосовали 232 нардепа.

На рассмотрение депутатов было внесено два законопроекта: президентский 5180 и законопроект 5180-1 Евгения Мураева (внефракционный).

Председатель профильного комитета Рады Руслан Князевич отметил, что комитет рекомендовал принять президентский законопроект, а документ Мураева 5180-1 отклонить.

Князевич также отметил, что ВСП должна рассматривать среди прочего дисциплинарные дела, которых сейчас накопилось уже 12 000.

Как указано в законопроекте, закон о ВСП определяет статус, полномочия, принципы организации и порядок деятельности Высшего совета правосудия.

Этот закон будет продолжением судебной реформы. Как известно, 2 июня парламент внес изменения в Конституцию Украины относительно правосудия.

Изменениями в Конституцию было предусмотрено создание нового органа - Высшего совета правосудия - коллегиального, независимого конституционного органа судейского самоуправления, который действует в Украине на постоянной основе.

Высший совет правосудия будет главным органом в вопросах судейской карьеры, имеет право принимать решение о назначении, увольнении и переводе судей, давать разрешения на их задержание, арест, отстранение и так далее.

Законопроект президента Порошенко в Раде представлял заместитель главы Администрации президента Алексей Филатов.

В свою очередь народный депутат Сергей Власенко назвал законопроект профанацией и обвинил Филатова в том, что тот пытается взять под свой контроль суды.

Как сообщалось, эксперты реанимационное пакета реформ предупреждают, что без изменений принимать закон о Высшем совете правосудия нельзя. Они указывают, что несмотря на учет некоторых предыдущих предложений РПР, законопроект №5180 все еще содержит положения, которые могут нивелировать предыдущие достижения судебной реформы.

В начале сентября Совет по судебной реформе при президенте одобрила этот проект закона о Высшем совете правосудия.

Украинская правда

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Темы: Верховная Радасуд
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