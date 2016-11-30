Фракция Меркель в Бундестаге обвиняет РФ в дестабилизации Запада

Фракция ХДС/ХСС в немецком Бундестаге обвинила Россию в попытках дестабилизировать западную демократию.

Об этом говорится в документе на семи страницах, который фракция намерена согласовать во вторник, 29 ноября, пишет DW.com.

В частности, в документе, который утвердило руководство фракции, отмечается, что Россия осуществляет агрессивную внешнюю политику, распространяет целенаправленную пропаганду и дезинформацию, пытается дискредитировать политику федерального правительства Германии и ухудшить отношения между США и ЕС.

Для этого Россия политически и финансово поддерживает правопопулистские партии в Европе, использует русскую диаспору за рубежом и осуществляет саботаж с помощью кибератак.

В документе также упоминается и причина обострения в отношениях России с Западом.

"Россия нарушила международное право, когда переместила незыблемые границы, - утверждают авторы заявления. - Военные действия России в Украине неприемлемы".

Ответом на действия Москвы должны стать усиление европейской политики безопасности, терпеливость в обращении с Кремлем, попытки вновь восстановить доверие в отношениях с Россией, говорится в документе. В долгосрочной перспективе надо стремиться к созданию зоны свободной торговли между ЕС и Россией.

В то же время между сестринскими партиями - Христианско-демократическим союзом и Христианско-социальным союзом нет единства относительно новых санкций в отношении России из-за ее действий в Сирии.

В документе указывается, что Россия частично ответственна за войну в Сирии, однако санкции в нем за это не упоминаются. Накануне к введению новых санкций в отношении России из-за Сирии призвал председатель комитета внешней политики Норберт Реттген, который также относится к ХДС.