13 "беркутовцев" отстранены от работы в полиции на время расследования

Бойцы "Беркута", которых подозревают в преступлениях в отношении участников протестов на Майдане в декабре 2013-феврале 2014 годов, отстранены от службы на время расследования.

О таком решении руководства Национальной полиции Украины сообщает Министерство внутренних дел со ссылкой на департамент коммуникации Нацполиции.

После решения суда вопрос дальнейшей службы бывших "беркутовцев" в полиции будут решать аттестационная и полицейская комиссия.

Как сообщается, полиция направила в Генпрокуратуру письмо касательно предоставления информации о процессуальном статусе полицейских по уголовным производствам по поводу совершения преступлений в отношении участников Революции Достоинства, в частности – касательно тех работников полиции, которые на то время служили в "Беркуте".

ГПУ предоставила информацию о 13 таких людях, которые находились на то время на службе. В отношении 6-ти работников избрана мера пресечения – содержание под стражей или домашний арест. В отношении еще 4 экс-беркутовцев мера пресечения не избиралась.

"Однако руководством Национальной полиции Украины все 13 человек отстранены от выполнения служебных обязанностей, они ждут решения суда", – информирует НПУ.

Кроме того, в полиции подчеркнули, что экс-командир роты "Беркут" Евгений Антонов, которого идентифицировали как активного участника разгона студентов в ночь на 30 ноября 2013 года, уже долгое время не работает в рядах правоохранителей: его уволили еще до аттестации в Нацполиции.

Как известно, "Беркут" был ликвидирован 26 февраля 2014 года приказам Арсена Авакова. Однако некоторые из его представителей продолжили работу в новой полиции после переаттестации.