Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

13 "беркутовцев" отстранены от работы в полиции на время расследования

Среда, 30 ноября 2016, 09:31
13 беркутовцев отстранены от работы в полиции на время расследования

Бойцы "Беркута", которых подозревают в преступлениях в отношении участников протестов на Майдане в декабре 2013-феврале 2014 годов, отстранены от службы на время расследования.

О таком решении руководства Национальной полиции Украины сообщает Министерство внутренних дел со ссылкой на департамент коммуникации Нацполиции.

После решения суда вопрос дальнейшей службы бывших "беркутовцев" в полиции будут решать аттестационная и полицейская комиссия.

Как сообщается, полиция направила в Генпрокуратуру письмо касательно предоставления информации о процессуальном статусе полицейских по уголовным производствам по поводу совершения преступлений в отношении участников Революции Достоинства, в частности – касательно тех работников полиции, которые на то время служили в "Беркуте".

ГПУ предоставила информацию о 13 таких людях, которые находились на то время на службе. В отношении 6-ти работников избрана мера пресечения – содержание под стражей или домашний арест. В отношении еще 4 экс-беркутовцев мера пресечения не избиралась.

"Однако руководством Национальной полиции Украины все 13 человек отстранены от выполнения служебных обязанностей, они ждут решения суда", – информирует НПУ.

Кроме того, в полиции подчеркнули, что экс-командир роты "Беркут" Евгений Антонов, которого идентифицировали как активного участника разгона студентов в ночь на 30 ноября 2013 года, уже долгое время не работает в рядах правоохранителей: его уволили еще до аттестации в Нацполиции.

Как известно, "Беркут" был ликвидирован 26 февраля 2014 года приказам Арсена Авакова. Однако некоторые из его представителей продолжили работу в новой полиции после переаттестации.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеркутполицияГенпрокуратураМайдан
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Все новости...
Беркут
Экс-беркутовец Астахов издевался над вывезенными в Крым украинскими детьми – СМИ
Первым убитым на Майдане был не Нигоян – ГБР
Организация теракта и убийств майдановцев: экс-командиру "Беркута" объявили подозрение
Последние новости
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
20:47
В новой военной доктрине Беларуси впервые пропишут, как использовать ядерное оружие
20:38
Украина и Польша провели первые аукционы по торговле электроэнергией по европейским правилам
20:35
Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"
20:14
Россия впервые за десятилетие не нарушала воздушное пространство Эстонии в течение года
20:13
видео, фотоВ Нью-Йорке в Донецкой области под завалами дома может находиться 5 человек, поиск приостановили
20:12
Минфин привлек 8,5 миллиарда от размещения ОВГЗ
Все новости...
Реклама: