Пора позволить женщинам садиться за руль – саудовский принц

Саудовский принц Аль-Валид бин Талал выступил с призывом незамедлительно снять действующий в стране запрет для женщин на вождение автомобиля.



"Прекратите спорить: пора позволить женщинам садиться за руль", – написал он в Twitter.

كفى نقاش:



حان وقت قيادة المرأة للسيارةhttps://t.co/BBgyF8i1Gs



Stop the debate:



Time for women to drivehttps://t.co/6KAniFa4BT