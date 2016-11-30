Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пора позволить женщинам садиться за руль – саудовский принц

Среда, 30 ноября 2016, 10:15

Саудовский принц Аль-Валид бин Талал выступил с призывом незамедлительно снять действующий в стране запрет для женщин на вождение автомобиля.

"Прекратите спорить: пора позволить женщинам садиться за руль", – написал он в Twitter.

В распространенном накануне заявлении от имени принца говорится, что запрет на вождение является нарушением прав женщин.

"Сегодня это такой же вопрос о праве, как в случае, если женщине запрещают получать образование. Все эти ограничения несправедливо навязаны традициями общества, которые запрещают намного больше, чем то, что законно разрешено предписаниями религии", – отметил Аль-Валид бин Талал.

"Интерфакс"

Темы: Саудовская Аравияправа человека
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Все новости...
Саудовская Аравия
Турция и Саудовская Аравия подключились к возвращении украинских детей из РФ - FT
Нефть дорожает на новостях о сокращении добычи Саудовской Аравией
Саудовская Аравия ведет переговоры о присоединении к банку БРИКС
Последние новости
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
20:47
В новой военной доктрине Беларуси впервые пропишут, как использовать ядерное оружие
20:38
Украина и Польша провели первые аукционы по торговле электроэнергией по европейским правилам
20:35
Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"
20:14
Россия впервые за десятилетие не нарушала воздушное пространство Эстонии в течение года
20:13
видео, фотоВ Нью-Йорке в Донецкой области под завалами дома может находиться 5 человек, поиск приостановили
20:12
Минфин привлек 8,5 миллиарда от размещения ОВГЗ
Все новости...
Реклама: