Пора позволить женщинам садиться за руль – саудовский принц

Саудовский принц Аль-Валид бин Талал выступил с призывом незамедлительно снять действующий в стране запрет для женщин на вождение автомобиля.



"Прекратите спорить: пора позволить женщинам садиться за руль", – написал он в Twitter.

كفى نقاش:



حان وقت قيادة المرأة للسيارةhttps://t.co/BBgyF8i1Gs



Stop the debate:



Time for women to drivehttps://t.co/6KAniFa4BT — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) November 29, 2016

В распространенном накануне заявлении от имени принца говорится, что запрет на вождение является нарушением прав женщин.



"Сегодня это такой же вопрос о праве, как в случае, если женщине запрещают получать образование. Все эти ограничения несправедливо навязаны традициями общества, которые запрещают намного больше, чем то, что законно разрешено предписаниями религии", – отметил Аль-Валид бин Талал.

"Интерфакс"