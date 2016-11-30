Во дворе "Тюрьмы на Лонцкого" нашли немецкие каски и документы СССР

Во дворе Национального музея-мемориала "Тюрьма на Лонцкого" во Львове во время раскопок были найдены немецкие солдатские каски периода Второй мировой войны.

Об этом на своей странице в Facebook написал директор музея Руслан Забилый.

"Это для музея важные артефакты потому что найдены на его территории и являются единственными показаниям с периода 1941-1944 годов и напоминают о нацистских преступлениях", – написал он.

Кроме того, были найдены сгоревшие документы советских спецслужб, которые Забилый считает уникальными артефактами.

"Это сгоревшие документы советских спецслужб – свидетельство о том, как чекисты затирали следы своих преступлений, уничтожая доказательства. Кто знает когда их жгли! Может в 1941, а может в 1991 году! На сгоревших листах остались до сих пор считываемые, по следам типографской краски, слова, напечатанные на русском языке. Это документы какой-то отчетности", – сообщил он.

В частности, на одном из документов видно гриф "Совершенно секретно".

"Документы жгли папками. Поэтому, то, что от них осталось, спрессовалось и сохранилось в песчаном грунте. Законсервируем эти находки и когда-то они попадут в музейную экспозицию", – добавил Забилый.

Раскопки на территории "Тюрьмы на Лонцкого" осуществляются совместно со специалистами КП ЛОР "Доля".

Украинская правда