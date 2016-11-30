Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Во дворе "Тюрьмы на Лонцкого" нашли немецкие каски и документы СССР

Среда, 30 ноября 2016, 10:17

Во дворе Национального музея-мемориала "Тюрьма на Лонцкого" во Львове во время раскопок были найдены немецкие солдатские каски периода Второй мировой войны.

Об этом на своей странице в Facebook написал директор музея Руслан Забилый.

"Это для музея важные артефакты потому что найдены на его территории и являются единственными показаниям с периода 1941-1944 годов и напоминают о нацистских преступлениях", – написал он.

Кроме того, были найдены сгоревшие документы советских спецслужб, которые Забилый считает уникальными артефактами.

"Это сгоревшие документы советских спецслужб – свидетельство о том, как чекисты затирали следы своих преступлений, уничтожая доказательства. Кто знает когда их жгли! Может в 1941, а может в 1991 году! На сгоревших листах остались до сих пор считываемые, по следам типографской краски, слова, напечатанные на русском языке. Это документы какой-то отчетности", – сообщил он.

В частности, на одном из документов видно гриф "Совершенно секретно".

"Документы жгли папками. Поэтому, то, что от них осталось, спрессовалось и сохранилось в песчаном грунте. Законсервируем эти находки и когда-то они попадут в музейную экспозицию", – добавил Забилый.

Раскопки на территории "Тюрьмы на Лонцкого" осуществляются совместно со специалистами КП ЛОР "Доля".

Украинская правда

Темы: войнаистория
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Все новости...
война
Россияне атаковали Купянский район, убили мужчину
Заработала бесплатная эвакуация из Сумской области
Палата представителей США согласовала бюджет с $300 млн для Украины
Последние новости
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
20:47
В новой военной доктрине Беларуси впервые пропишут, как использовать ядерное оружие
20:38
Украина и Польша провели первые аукционы по торговле электроэнергией по европейским правилам
20:35
Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"
20:14
Россия впервые за десятилетие не нарушала воздушное пространство Эстонии в течение года
20:13
видео, фотоВ Нью-Йорке в Донецкой области под завалами дома может находиться 5 человек, поиск приостановили
20:12
Минфин привлек 8,5 миллиарда от размещения ОВГЗ
Все новости...
Реклама: