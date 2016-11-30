Украина должна ввести визовый режим с Россией – Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает, что Украина должна ввести визовый режим с Россией из соображений безопасности.



Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".



"Мое мнение? Да (нужно вводить визовый режим - ИФ). К сожалению, Министерство иностранных дел у нас пока не поддерживает эту позицию. Они апеллируют к защите интересов наших граждан", – сказал Турчинов.

"У нас действительно много гастарбайтеров в России. Да, может быть не из-за самых лучших жизненных обстоятельств они вынуждены были туда выехать. Но, я хочу сказать очевидную вещь: у нас идет война с Россией. И мы жестко должны контролировать любое перемещение через украинско-российскую границу", – отметил он.

По словам Турчинова, спецслужбы России активно работают со всеми группами украинских граждан на их территории.

"И если для них человек представляет интерес, они начинают вербовочную работу. Если он имеет мужество отказаться, его просто бросают за решетку, рассказывая, что он преступник или диверсант ГУР МО Украины. Я думаю, что именно такая провокация была предпринята против украинского журналиста Сущенко и многих других", – говорит Турчинов.



Он отметил, что очень много российской агентуры работает против Украины, имея право свободно перемещаться через границу.

"Сегодня наши страны разделяет не граница, а линия разграничения с агрессором, которую они в любой момент могут превратить в линию фронта. Поэтому мы должны жестко контролировать любое пересечение границы. И визы – это один из инструментов контроля", – считает секретарь СНБО.

По его мнению, нужна не только виза, но и четкие правила пересечения украино-российской границы с фиксацией и проверкой всех, кто ее пересекает.



Он напомнил, что в настоящее время въезд и выезд проходит по загранпаспортам.

"Но, еще раз повторю, нам нужна очень жесткая визовая политика с Россией, при всех проблемах украинцев, которые находятся в РФ, мы должны исходить из интересов страны. Безвизовый режим у нас должен быть с Европой, а визовый режим, без всяких исключений – с Россией", – сказал он.