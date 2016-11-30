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Для восстановления Востока Украины нужно $1,5 миллиарда – эксперт

Среда, 30 ноября 2016, 16:10

На восстановление экономической деятельности восточных областей Украины, пострадавших от военной агрессии, нужно $1,5 миллиарда.

Об этом заявил старший экономист Международного центра политических исследований Василий Поворозник в ходе экспертной дискуссии "Урегулирования конфликта на Донбассе: модели и цена", сообщает "Укринформ".

Он напомнил, что существует оценка со стороны ЕС, ООН, группы Всемирного банка в Украине и правительства относительно восстановления и развития мира в Восточной Украине.

"Фактически оценивались затраты на восстановление экономической деятельности в контролируемой зоне и в трех областях – Днепропетровская, Харьковская и Запорожская. Сумма, предусмотренная документом, это полтора миллиарда долларов", – сказал Поворозник.

При этом, как подчеркнул эксперт, ключевая статья – это инфраструктура и социальные услуги – $1,2 млрд.

Поворозник напомнил, что осенью 2014 года Министерство экономического развития и торговли заявляло о 80% утраченного потенциала на Донбассе.

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Темы: ВостокэкономикаАТО
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