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Порошенко требует прекратить войну между силовиками

Среда, 30 ноября 2016, 16:32

Президент Петр Порошенко выступает против разделения правоохранительных органов на "хорошие новые" и "плохие старые", так как этим могут воспользоваться коррупционеры.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

Глава государства подчеркнул, что за два с половиной года кардинально изменилась вся система правоохранительных органов.

"Я категорически против того, чтобы делить правоохранительные органы на "хорошие новые" и "плохие старые", одних хвалить, других клеймить. При такой конфликтности в нашем наступлении на коррупцию обязательно образуются лазейки, которыми воспользуются коррупционеры", - сказал Порошенко.

Он заявил, что требует от всех правоохранительных органов "слаженной командной работы".

"Здоровая конкуренция приветствуется, потому что она везде является двигателем прогресса, но мелочные ведомственные распри и выяснения отношений через СМИ считаю абсолютно неприемлемыми. И буду к ним крайне нетерпимым. Это, конечно, установка для всех ведомств, а не только для прокуратуры", - заявил Порошенко.

По его словам, правоохранители должны показывать высокий уровень сотрудничества и давать совместный результат.

Украинская правда

Темы: ПорошенкоГенпрокуратураНАБУ
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