Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Жителю Крыма угрожают за табличку в честь Небесной сотни

Среда, 30 ноября 2016, 17:20

Местная "власть" угрожает полицией крымчанину Владимиру Балуху за размещение на своем доме таблички "Улица Героев Небесной сотни 18".

Об этом в среду сообщает "Крымская правозащитная группа".

Балух, который живет в Раздольненском районе аннексированного Крыма, разместил табличку 29 ноября.

 
Фото: Крымская правозащитная группа

По его словам, в тот же день к нему приехал председатель сельского совета Виталий Степанюк с двумя помощниками и потребовал снять табличку.

"Степанюк сказал, что табличку я разместил незаконно, он намекнул на будущее общения меня с полицией", - рассказал Балух.

Как известно, ранее Балух подвергался преследованию со стороны "власти" как в административном, так и уголовном порядке.

В доме в Балуха и его родственников сотрудники полиции уже провели два обыска.

Первый прошел в апреле 2015 года. Во время него с крыши дома снимали украинский флаг.

После проведения второго обыска украинца обвинили в оскорблении сотрудника полиции Евгения Баранова и приговорили к 320 часам обязательных работ.

Темы: Крыманнексия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Все новости...
Крым
Украина продолжит наносить удары по Крымскому мосту – Резников
"Жесткие ответные меры": Россия отреагировала на удары по Москве и Крыму
Оккупанты дважды за день перекрывали Крымский мост для автотранспорта
Последние новости
21:50
Харьков под ракетным ударом, в городе слышны взрывы
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
20:47
В новой военной доктрине Беларуси впервые пропишут, как использовать ядерное оружие
20:38
Украина и Польша провели первые аукционы по торговле электроэнергией по европейским правилам
20:35
Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"
20:14
Россия впервые за десятилетие не нарушала воздушное пространство Эстонии в течение года
20:13
видео, фотоВ Нью-Йорке в Донецкой области под завалами дома может находиться 5 человек, поиск приостановили
Все новости...
Реклама: