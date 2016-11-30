Жителю Крыма угрожают за табличку в честь Небесной сотни

Местная "власть" угрожает полицией крымчанину Владимиру Балуху за размещение на своем доме таблички "Улица Героев Небесной сотни 18".

Об этом в среду сообщает "Крымская правозащитная группа".

Балух, который живет в Раздольненском районе аннексированного Крыма, разместил табличку 29 ноября.

Фото: Крымская правозащитная группа

По его словам, в тот же день к нему приехал председатель сельского совета Виталий Степанюк с двумя помощниками и потребовал снять табличку.

"Степанюк сказал, что табличку я разместил незаконно, он намекнул на будущее общения меня с полицией", - рассказал Балух.

Как известно, ранее Балух подвергался преследованию со стороны "власти" как в административном, так и уголовном порядке.

В доме в Балуха и его родственников сотрудники полиции уже провели два обыска.

Первый прошел в апреле 2015 года. Во время него с крыши дома снимали украинский флаг.

После проведения второго обыска украинца обвинили в оскорблении сотрудника полиции Евгения Баранова и приговорили к 320 часам обязательных работ.