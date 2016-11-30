В офисе нардепа Тригубенко проведен обыск – источник

Детективами Национального антикоррупционного бюро проведен обыск в неофициальном центральном офисе народного депутата Сергея Тригубенко.

Об этом ЭП сообщил источник в НАБУ.

По его словам, обыск проведен на 20-м этаже киевского бизнес-центра "Парус". По данным "ЭП", формальным арендатором этих площадей являются структуры бизнесмена Игоря Сало, которого наши источники называют "угольным бэк-офисом" Тригубенко.

Причина проведения обыска официально не разглашается. Но неофициальным данным, одним из эпизодов в расследуемом НАБУ производстве является факт выкупа угля государственной шахты "Краснолиманская", которая по сегодняшний день неофициально контролируется Тригубенко, по заниженной стоимости (около 850 грн/т).

Получить комментарий Тригубенко по факту произошедшего не удалось. Представитель из его окружения в неофициальном разговоре пояснил, что они считают неофициальным инициатором проведения обыска Виталия Кропачева.

Кропачев – бизнесмен из Тореза, занявший роль неофициального куратора государственной угольной отрасли, которую ранее утратил Тригубенко.

Как ранее сообщала "ЭП", Тригубенко окончательно потерял влияние на Министерство энергетики после отставки с поста замглавы ведомства Дмитрия Лабоженко.

Экономическая правда