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Командир роты избил во Львове инспектора, потому что он ему не нравился

Среда, 30 ноября 2016, 19:19

Командир третьей роты первого батальона Управления патрульной полиции во Львове избил инспектора полиции.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

Согласно информации, причиной избиения патрульного, который на момент инцидента был на службе, была личная неприязнь.

Расследование в уголовном производстве начато по факту превышения служебных полномочий, которое сопровождалось насилием.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Сейчас в производстве назначен ряд судебных экспертиз и назначено служебное расследование.

Украинская правда

Темы: полицияЛьвов
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