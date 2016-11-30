В центре Днипра произошел взрыв, пострадавших нет.

Как сообщили в областном управлении Национальной полиции, инцидент произошел около 18:00, на месте работает следственно-оперативная группа.

"Взрыв произошел на улице Грушевского, 43. На парковке было три авто, сейчас оценивается повреждения каждого из них. Также было повреждено окно здания. Пострадавших нет", - сказала Радио Свобода пресс-секретарь областного управления полиции Анна Старчевская.

По данным общественных активистов, взрыв, вероятно, гранаты произошел возле офиса партии "Национальный корпус".

В то же время в областной организации партии "Национальный корпус" сообщили, что офис их партии в Днипре расположен по совсем другому адресу, там никаких инцидентов не произошло.