Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В центре Днипра произошел взрыв

Среда, 30 ноября 2016, 19:46

В центре Днипра произошел взрыв, пострадавших нет.

Как сообщили в областном управлении Национальной полиции, инцидент произошел около 18:00, на месте работает следственно-оперативная группа.

"Взрыв произошел на улице Грушевского, 43. На парковке было три авто, сейчас оценивается повреждения каждого из них. Также было повреждено окно здания. Пострадавших нет", - сказала Радио Свобода пресс-секретарь областного управления полиции Анна Старчевская.

По данным общественных активистов, взрыв, вероятно, гранаты произошел возле офиса партии "Национальный корпус".

В то же время в областной организации партии "Национальный корпус" сообщили, что офис их партии в Днипре расположен по совсем другому адресу, там никаких инцидентов не произошло.

Темы: Днепрчрезвычайное происшествие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Все новости...
Днепр
Драка со стрельбой: в сети появилось видео "вручения повестки" в Днепре. Полиция проводит проверку
Маневрировали на двух лодках: ССО показали, как разбили оккупантов на одном из островов Днепра
Российские "военкоры" опасаются, что Украина может форсировать Днепр – ISW
Последние новости
21:50
Харьков под ракетным ударом, в городе слышны взрывы
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
20:47
В новой военной доктрине Беларуси впервые пропишут, как использовать ядерное оружие
20:38
Украина и Польша провели первые аукционы по торговле электроэнергией по европейским правилам
20:35
Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"
20:14
Россия впервые за десятилетие не нарушала воздушное пространство Эстонии в течение года
20:13
видео, фотоВ Нью-Йорке в Донецкой области под завалами дома может находиться 5 человек, поиск приостановили
Все новости...
Реклама: