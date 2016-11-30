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Слободян: Заявления о задержании в РФ "украинских дезертиров" - манипуляция

Среда, 30 ноября 2016, 21:50

Сообщения российских СМИ о двоих украинских дезертирах являются манипулированием фактами с целью дискредитации страны.

Об этом заявил помощник руководителя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"Эта ситуация является еще одним элементом гибридной информационной войны РФ против Украины. Они пытаются дискредитировать военнослужащих как ВСУ, так и Госпогранслужбы. В данном случае происходит четкая манипуляция фактами", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Ранее в российских СМИ появилась информация о задержании в Ростовской области двоих военнослужащих погранвойск Украины Олега Данилюка и Богдана Белозерова.

Как отметил Слободян, Данилюк в свое время был мобилизован, но с апреля текущего года демобилизован и в данное время никакого отношения к Госпогранслужбе Украины не имеет.



Второй "дезертир" был осужден и находится в розыске украинскими правоохранительными органами. "Он тоже никакого отношения к Госпогранслужбе Украине не имеет", - сказал собеседник агентства.

Темы: РосcияПограничная служба
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