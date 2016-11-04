Семья Пшонки перевезла ювелирный бизнес в Крым – "Схемы"

Семья бывшего генерального прокурора времен президентства Виктора Януковича Виктора Пшонки вывезла свой ювелирный бизнес из города Краматорск в Крым после аннексии украинского полуострова Россией.



Об этом говорится в расследовании "Золото Пшонки" программы "Схемы".

Журналисты выяснили, что осенью 2014 года в Севастополе открылось ювелирное предприятие ООО "Ювелирный завод" Золотой стандарт ".

По данным Единого государственного реестра юридических лиц России, его учредителем является Евгения Фрига (Буровая) - жена Михаила Бурова. Последний был помощником бывшего народного депутата Украины Артема Пшонки – сына Виктора Пшонки. Именно на Бурова был оформлен ювелирный бизнес семьи Пшонок в Краматорске до Революции достоинства и до аннексии Крыма.

Так, во времена президентства Януковича семья Пшонки контролировала несколько ювелирных предприятий в Краматорске Донецкой области: "Укрзолото", "Золото" и "Бомонд премиум", говорится в расследовании.



Лично Виктор и Артем Пшонка их владельцами ни были. Учредителями ООО "Торговый дом Укрзолото" выступали несколько человек, среди которых Михаил Буров - помощник депутата Артема Пшонки.

Побывав в Краматорске, журналисты "Схем" обнаружили, что военные действия на Донбассе заставили многих местных ювелиров закрыть производство и вывезти оборудование в другие регионы. Не стал исключением и бизнес семьи Пшонки. По месту регистрации фирмы "Бомонд Премиум" рассказали, что ювелирного завода там уже нет.

Местные ювелиры отметили, что оборудование с краматорских ювелирных заводов семьи Пшонки было вывезено в Крым.

Последний раз Виктор Пшонка появлялся на публике 13 апреля 2014 в российском городе Ростов-на-Дону, где он давал пресс-конференцию вместе с бывшим президентом Виктором Януковичем и экс-министром внутренних дел Виталием Захарченко.

После бегства из Украины и этой пресс-конференции Пшонка ни разу не комментировал обвинения Генпрокуратуры Украины.

В Генпрокуратуре журналистам рассказали, что Пшонке сообщено о подозрении в совершении преступлений и он объявлен в розыск.

Но уголовное производство относительно разворовывания 69 млн гривен, выделенных для ремонта помещений ГПУ, приостановлено, поскольку подозреваемый скрывается от органов следствия и суда, а его местонахождение неизвестно.

"Остальные эпизоды преступной деятельности Пшонки расследуются", - говорится в письме Генеральной прокуратуры на запрос программы "Схемы".

Радио Свобода