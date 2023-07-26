Суд ЕС отменил санкции против Пшонки и его сына

Суд Европейского Союза отменил санкции против бывшего генпрокурора Украины Виктора Пшонки и его сына Артема. В частности, он аннулировал решение Совета ЕС, которым эти санкции были продлены.

Источник: "Европейская правда", которая ознакомилась с решениями суда

Дословно в решении суда: "Решение Совета (CFSP) 2022/376 от 3 марта 2022 года относительно ограничительных мер, направленных против определенных лиц, организаций и органов, учитывая ситуацию в Украине, отменяется в той части, что имя Пшонки Виктора Павловича оставили в перечне лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются эти ограничительные меры".

Детали: Аналогичное решение принято и в отношении его сына Артема.

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Суд заявил, что отменил решение в отношении Пшонки и его сына, ссылаясь на ошибки в оценках Совета ЕС и сомнения в том, что они основывались на достаточно "твердой фактической основе".

Пшонка и его сын впервые попали под санкции ЕС в 2014 году как лица, привлеченные к уголовной ответственности в Украине за якобы "хищение украинских государственных средств и их незаконное перемещение за пределы Украины".

В своем решении суд ЕС отметил, что неясно, убедился ли Евросоюз в том, что украинская судебная администрация соблюдает право на защиту в местных уголовных производствах.

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