Суд ЕС отменил санкции против Пшонки и его сына
Суд Европейского Союза отменил санкции против бывшего генпрокурора Украины Виктора Пшонки и его сына Артема. В частности, он аннулировал решение Совета ЕС, которым эти санкции были продлены.
Источник: "Европейская правда", которая ознакомилась с решениями суда
Дословно в решении суда: "Решение Совета (CFSP) 2022/376 от 3 марта 2022 года относительно ограничительных мер, направленных против определенных лиц, организаций и органов, учитывая ситуацию в Украине, отменяется в той части, что имя Пшонки Виктора Павловича оставили в перечне лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются эти ограничительные меры".
Детали: Аналогичное решение принято и в отношении его сына Артема.
Суд заявил, что отменил решение в отношении Пшонки и его сына, ссылаясь на ошибки в оценках Совета ЕС и сомнения в том, что они основывались на достаточно "твердой фактической основе".
Пшонка и его сын впервые попали под санкции ЕС в 2014 году как лица, привлеченные к уголовной ответственности в Украине за якобы "хищение украинских государственных средств и их незаконное перемещение за пределы Украины".
В своем решении суд ЕС отметил, что неясно, убедился ли Евросоюз в том, что украинская судебная администрация соблюдает право на защиту в местных уголовных производствах.
Напомним:
- Пшонка работал генеральным прокурором Украины во времена Виктора Януковича, который был свергнут во время уличных протестов в феврале 2014 года. Янукович, Пшонка и его сын и другие союзники сбежали из страны в Россию и находятся в розыске в Украине.
- Обжалования санкций в судах ЕС могут длиться годами и редко приводят к устойчивой победе, поскольку Совет ЕС, объединяющий правительственных министров, часто повторно принимает свои решения после судебных поражений.
- В сентябре прошлого года Совет ЕС не продлевал санкции против экс-президента Виктора Януковича, его сына Александра и экс-генпрокурора Виктора Пшонки и его сына Артема.
- Напомним, Федеральный совет Швейцарии (швейцарское правительство) на своем заседании 15 февраля решил начать административную процедуру конфискации активов, замороженных в Швейцарии после украинской революции в феврале 2014 года.
- В мае прошлого года сообщалось, что швейцарское правительство планирует конфисковать активы на сумму более 100 миллионов швейцарских франков у Юрия Иванющенко, соратника бывшего президента Украины Виктора Януковича.
- Согласно швейцарскому законодательству, максимальная продолжительность замораживания активов ограничена 10 годами.