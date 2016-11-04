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Экс-глава Высшего хозсуда сбежал из Украины

Пятница, 4 ноября 2016, 16:14

Подозреваемый в незаконном распределении дел бывший председатель Высшего хозяйственного суда Виктор Татьков выехал за границу.

Об этом сообщил источник в Генеральной прокуратуре, передают Українські новини.

"Адвокат сообщил, что Татьков выехал за границу на лечение", - сказал он.

В связи с этим Генпрокуратура не обращалась в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.

ДОПОЛНЕНО Пресс-служба Генпрокуратуры заявляет, что бывший судья выехал за пределы Украины до того, как ему было осуществлено сообщение о подозрении.

Согласно требованиям уголовного процессуального кодекса, рассмотрение ходатайств об избрании меры пресечения осуществляется при участии подозреваемого.

"При таких обстоятельствах вопрос относительно обращения к следственному судье с ходатайством об избрании указанному лицу меры пресечения будет решен после завершения его лечения и возвращения в Украину или же после получения органом предварительного расследования данных о его умышленном укрывательстве от следствия и суда", - отметили в ГПУ.

18 октября Генеральная прокуратура сообщила о подозрении Татькову и Емельянову в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел.

В своей электронной декларации Татьков задекларировал дом площадью 54,10 кв. метров и земельный участок в Волновахском районе под Донецком. Также он отметил аренду квартир и дома в Киеве.

При этом при зарплате 294,4 тысяч гривен за год Татьков держит наличными 150 тысяч евро, 80 тысяч долларов и 300 тысяч гривен. На счетах в банке 2852 долларов.

Ранее суд избрал бывшему заместителю Татькова, судье Высшего хозсуда Артуру Емельянову, также подозреваемому в незаконном распределении дел, меру пресечения в виде залога 1,5 млн гривен.

29 сентября Верховная Рада уволила Татькова с должности судьи, так как он подпадает под действие закона "Об очищении власти" (о люстрации).

В июле в ГПУ заявляли, что добиваются ареста счетов панамской фирмы в Лихтенштейне, бенефициарами которой были судья Высшего хозяйственного суда Украины Емельянов и его жена.

Темы: суд
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