СБУ запретила въезд в Украину 140 российским деятелям культуры

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну 140 российским деятелям культуры, в том числе 50 из них – в период с 3 декабря 2015 года по 29 октября 2016 года.

Об этом говорится в ответе СБУ на депутатский запрос нардепа от БПП Ольги Черваковой, который она опубликовала на странице в Facebook.

"По результатам проверки был выявлен ряд лиц, деятельность либо высказывания которых противоречили интересам обеспечения безопасности нашего государства, в связи с чем было принято решение о запрете им въезда на территорию Украины", - говорится в ответе СБУ.

При этом имена российских артистов, которым запрещен въезд в Украину, не указывается.

По словам Черваковой, активисты движения "Відсіч" утверждают, что направили в СБУ подобный запрос еще год назад, однако на их обращение никто не ответил. Поэтому 12 октября нардеп отправила депутатское обращение председателю СБУ Василию Грицаку.