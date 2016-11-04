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СБУ запретила въезд в Украину 140 российским деятелям культуры

Пятница, 4 ноября 2016, 23:54
СБУ запретила въезд в Украину 140 российским деятелям культуры

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну 140 российским деятелям культуры, в том числе 50 из них – в период с 3 декабря 2015 года по 29 октября 2016 года.

Об этом говорится в ответе СБУ на депутатский  запрос нардепа от БПП Ольги Черваковой, который она опубликовала на странице в Facebook.

"По результатам проверки был выявлен ряд лиц, деятельность либо высказывания которых противоречили интересам обеспечения безопасности нашего государства, в связи с чем было принято решение о запрете им въезда на территорию Украины", - говорится в ответе СБУ.

При этом имена российских артистов, которым запрещен въезд в Украину, не указывается.

По словам Черваковой, активисты движения "Відсіч" утверждают, что направили в СБУ подобный запрос еще год назад,  однако на их обращение никто не ответил. Поэтому 12 октября нардеп отправила депутатское обращение председателю СБУ Василию Грицаку. 

 
 

Темы: мирРосcия
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