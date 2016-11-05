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Сытник: Два нардепа попросили НАБУ проверить е-декларации коллег, еще один - свою

Суббота, 5 ноября 2016, 10:11

В Национальное антикоррупционное бюро обратились два народных депутата с просьбой проверить электронные декларации своих коллег, а депутат Вячеслав Константиновский (внефракционный) попросил проверить его е-декларацию.

Об этом 5 ноября сообщил директор НАБУ Артем Сытник в ходе открытой дискуссии на тему "Деятельность НАБУ и международный опыт борьбы с коррупцией".

"Два народных депутата написали обращение на своих коллег ... Еще один написал, чтобы его проверили", - сказал Сытник, говоря о представленных в Бюро обращениях по проверке электронных деклараций.

Сытник уточнил, что нардеп, который попросил проверить свою декларацию - Константиновский, имена двух других нардепов он не назвал.

Интерфакс-Украина

Темы: СытникНАБУдекларации
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