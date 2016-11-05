Дело "черной бухгалтерии" ПР вернули в НАБУ на доработку
САП вернула на доработку в НАБУ подозрения по делу так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов.
Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник журналистам в субботу в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".
"Вчера у нас было совещание с антикоррупционными прокурорами, и мы подготовили ряд подозрений и передали на согласование. Вчера они были возвращены прокурорами с указанием относительно проведения отдельных следственных действий. Мы планируем эти указания очень быстро выполнить и направить эти подозрения в прокуратуру для окончательного согласования", - сказал Сытник.
Он отметил, что дело о "черной бухгалтерии" Партии регионов пересекается с делом, которое расследует начальник департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк по узурпации власти.
Как сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро допросило Авакова по делу о так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов.
Ранее Аваков передал НАБУ четыре страницы "черной бухгалтерии".
Он так и не ответил на вопрос УП, откуда в МВД эти страницы.
Как известно, 31 мая народный депутат Сергей Лещенко обнародовал данные, свидетельствующие о выделении Партией регионов крупных сумм на деятельность партии "Наша Украина" и Коммунистической партии, а также для работы Центральной избирательной комиссии в 2012 году.
По его словам, кураторами финансовой деятельности Партии регионов в 2012 году являлись Евгений Геллер (в прошлом созыве входил во фракцию ПР, в парламенте нынешнего созыва – в депутатской группе "Відродження") и экс-нардеп Виталий Калюжный.
В документах также был американский лоббист и политтехнолог Пол Манафорт, который был вынужден уйти из предвыборного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа из-за скандала с "черной бухгалтерией".
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