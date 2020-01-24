"Черная касса" Партии регионов: закрыли дело против экс-главы ЦИК

Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное производство в отношении бывшего председателя Центризбиркома Михаила Охендовского, которого подозревали во взятке, полученной из "черной кассы" Партии регионов.

Источник: прокурор, процессуальный руководитель по делу Максим Кравченко в комментарии Украинской правде

Детали: По его словам, соответствующее решение принято 27 декабря 2019 года. "В связи с неустановлением достаточных доказательств для доказательства виновности лица и исчерпанием возможностей их получить", - пояснил Кравченко причину.

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