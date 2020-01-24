"Черная касса" Партии регионов: закрыли дело против экс-главы ЦИК
Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное производство в отношении бывшего председателя Центризбиркома Михаила Охендовского, которого подозревали во взятке, полученной из "черной кассы" Партии регионов.
Источник: прокурор, процессуальный руководитель по делу Максим Кравченко в комментарии Украинской правде
Детали: По его словам, соответствующее решение принято 27 декабря 2019 года. "В связи с неустановлением достаточных доказательств для доказательства виновности лица и исчерпанием возможностей их получить", - пояснил Кравченко причину.
Он рассказал также, что перед этим, 12 декабря, Высший антикоррупционный суд отменил приостановление этого дела и решил, что сроки досудебного расследования в нем истекли, и у прокурора "был единственный выход" - закрыть производство.
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Предыстория:
- В апреле 2017 г. НАБУ направило в САП окончательное подозрение главе ЦИК Михаилу Охендовскому, которого подозревают в незаконном получении денег из "черной кассы" Партии регионов.
- 9 июня в САП сообщили, что приостановили расследование против Охендовского. В САП утверждали, что расследование приостановлено на основании необходимости выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества. Как пояснил глава САП Назар Холодницкий, необходимо было получить ряд международно-правовых поручений из зарубежных стран.
- Детективы НАБУ выяснили, что Охендовский получил в офисе Партии регионов взятку в размере минимум 16 тысяч долларов, о чем лично расписался в "черной бухгалтерии" политической силы.