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"Черная касса" Партии регионов: закрыли дело против экс-главы ЦИК

Пятница, 24 января 2020, 12:16
Черная касса Партии регионов: закрыли дело против экс-главы ЦИК

Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное производство в отношении бывшего председателя Центризбиркома Михаила Охендовского, которого подозревали во взятке, полученной из "черной кассы" Партии регионов.

Источник: прокурор, процессуальный руководитель по делу Максим Кравченко в комментарии Украинской правде

Детали: По его словам, соответствующее решение принято 27 декабря 2019 года. "В связи с неустановлением достаточных доказательств для доказательства виновности лица и исчерпанием возможностей их получить", - пояснил Кравченко причину.

Он рассказал также, что перед этим, 12 декабря, Высший антикоррупционный суд отменил приостановление этого дела и решил, что сроки досудебного расследования в нем истекли, и у прокурора "был единственный выход" - закрыть производство.

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Предыстория:

  • В апреле 2017 г. НАБУ направило в САП окончательное подозрение главе ЦИК Михаилу Охендовскому, которого подозревают в незаконном получении денег из "черной кассы" Партии регионов.
  • 9 июня в САП сообщили, что приостановили расследование против Охендовского. В САП утверждали, что расследование приостановлено на основании необходимости выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества. Как пояснил глава САП Назар Холодницкий, необходимо было получить ряд международно-правовых поручений из зарубежных стран.
  • Детективы НАБУ выяснили, что Охендовский получил в офисе Партии регионов взятку в размере минимум 16 тысяч долларов, о чем лично расписался в "черной бухгалтерии" политической силы.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: ОхендовскийЦИКЧерная бухгалтерия Партии регионовкриминалПартия регионов
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