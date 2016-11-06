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Гройсман похвалился достижением правительства - беспилотным броневиком

Воскресенье, 6 ноября 2016, 13:29

Компания "АвтоКрАЗ" и запорожская инжиниринговая компания "Инфоком Лтд" создали первый украинский беспилотный автомобиль.

Об этом 6 ноября сообщил глава правительства Владимир Гройсман.

"Трансформация Украины из сырьевого придатка для других в развитое государство-экспортера конкурентоспособных продуктов и услуг - одно из важных задач нашего правительства. Имеем очередной украинский успех - компания "АвтоКрАЗ" и запорожская инжиниринговая компания "Инфоком Лтд" создали первый украинский беспилотный автомобиль", - отметил он.

"Знакомьтесь, беспилотный броневик КрАЗ - есть чем гордиться. Спасибо разработчикам, это настоящий пример успешных технологий", - добавил Гройсман в своей публикации в Твиттере.

 

Как говорится в сообщении компании "АвтоКрАЗ", "умный" отечественный автомобиль спецназначения создан на базе армейского бронированного автомобиля КрАЗ-Спартан, машина готова пополнить ряды украинской военной техники, все наладочно-испытательные работы по проекту "Беспилотный автомобиль КрАЗ" завершены. 

"Отечественный автопилот Pilotdrive, установленный на КрАЗ-Спартан, оснащен комплексом специальных датчиков, позволяющих автомобилю легко ориентироваться в дороге. ... Управление беспилотным КрАЗ-Спартан может осуществляться с помощью планшета, "умной" перчатки" или операторской станции. Связь с автомобилем осуществляется по цифровым радиоканалам передачи данных WiFi/Wimax, радиус связи от 10 км до 50 км", - сообщили в компании.

Украинская правда

Украинская правда 

Темы: Гройсманармия
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