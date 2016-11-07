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Порошенко дополнительно задекларировал 1,9 млн доходов от своего банка

Понедельник, 7 ноября 2016, 12:52

Порошенко получил доход в виде процентов от Международного инвестиционного банка на общую сумму 1 928 594 гривен.

Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях, обнародованном на сайте НАПК.

Согласно сообщению, эти доходы он получил из шести счетов.

Как известно, основную электронную декларацию о доходах Порошенко подал за час до окончания отведенного для этого срока.

В ней он указал права собственности в свыше 100 компаний в Украине, России, Польше, Испании, на Кипре, в Венгрии, Литве и КНР, Британских Виргинских островах и в Нидерландах, зарплату на сумму 121 054 грн, проценты на сумму 12 375 404 и инвестиционные доходы в сумме 49 665 361 грн.

Также в его декларации указано много другой собственности и прибылей.

Международный инвестиционный банк контролируется Порошенко.

Олег Шанковский, УП

Темы: Порошенкодекларации
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