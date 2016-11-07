Саакашвили уже подал документы на увольнение
Михеил Саакашвили подал все документы на увольнение с должности председателя Одесской ОГА.
Об этом УП сообщила его пресс-секретарь Дарья Чиж.
"Документы все поданы", - сказала она.
На вопрос, собирается ли он развивать собственную партию и вообще, как он собирается продолжать борьбу с коррупцией в Одессе, Чиж сказала: "Думаю, что это стоит уже спрашивать у него".
Как известно, в понедельник глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявил, что подает в отставку.
Личность Саакашвили обсуждалась в кругу общественных активистов, как "драйвера новой политической силы".
В частности, экс-заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе весной заявлял, что "Саакашвили будет с нами, конечно. И он будет одним из идеологов и драйверов этой новой партии".
Летом народный депутат Виктор Чумак сообщил, что номинационный комитет активно отбирает людей, которые станут членами новой всеукраинской партии "Хвыля", которую может возглавить Саакашвили.
Роман Кравец, УП