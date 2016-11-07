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Саакашвили уже подал документы на увольнение

Понедельник, 7 ноября 2016, 12:58

Михеил Саакашвили подал все документы на увольнение с должности председателя Одесской ОГА.

Об этом УП сообщила его пресс-секретарь Дарья Чиж.

"Документы все поданы", - сказала она.

На вопрос, собирается ли он развивать собственную партию и вообще, как он собирается продолжать борьбу с коррупцией в Одессе, Чиж сказала: "Думаю, что это стоит уже спрашивать у него".

В то же время, на своем канале в YouTube Саакашвили разместил видео "Инфраструктурные достижения Одессы" об изменениях в области за время его руководства.

Как известно, в понедельник глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявил, что подает в отставку.

Личность Саакашвили обсуждалась в кругу общественных активистов, как "драйвера новой политической силы".

В частности, экс-заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе весной заявлял, что "Саакашвили будет с нами, конечно. И он будет одним из идеологов и драйверов этой новой партии".

Летом народный депутат Виктор Чумак сообщил, что номинационный комитет активно отбирает людей, которые станут членами новой всеукраинской партии "Хвыля", которую может возглавить Саакашвили.

Роман Кравец, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Саакашвилиместная властьОдесса
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