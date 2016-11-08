Мельничук пытался исправить в своей декларации триллион на 10 млн

Депутат от "Воли народа" Сергей Мельничук просит НАПК предоставить ему возможность исправить указанный в электронной декларации о доходах за 2015 год размер наличных средств с 1 триллиона гривен на 10 млн гривен.

Об этом говорится в обращении депутата к НАПК, текстом которого располагают "Украинские новости".

Обращение, адресованное председателю НАПК Наталии Корчак, было передано в агентство 3 ноября.

В нем Мельничук отмечает, что по состоянию на 3 ноября срок, отведенный для внесения изменений и исправлений в декларацию, еще не закончился, а самостоятельно воспользоваться данным правом депутат не может, поскольку поле "Подать исправленную декларацию" в системе не активно.

Согласно закону, после подачи электронной декларации декларанты могут на протяжении 7 дней внести в нее изменения, подав исправленную. При этом исправленную декларацию можно подать только один раз.

Основную декларацию Мельничук подал 29 октября. Таким образом, он имел право внести в нее изменения до 6 ноября.

По состоянию на 13:00 вторника в реестре значатся две декларации Мельничука (одна, вторая), однако в обоих указан 1 триллион наличными.

Как известно, уголовная ответственность за подачу чиновниками недостоверных данных в декларациях о доходах наступает в случае, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму более 250 размеров минимальной зарплаты (в данный момент – 1 450 гривен), то есть 362 500 гривен.