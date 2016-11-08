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Суд арестовал всю недвижимость в Межигорье еще в 2014 году – Горбатюк

Вторник, 8 ноября 2016, 14:40

В Генеральной прокуратуре пояснили, суд наложил арест на недвижимость в Межигорье еще в 2014 году.

Об этом в комментарии "Украинской правде" рассказал начальник департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк.

"В деле по подозрению экс-президента Виктора Януковича и еще ряда лиц в незаконном завладении государственной резиденцией Межигорье арест на недвижимость был наложен в 2014 году", – пояснил он.

"Имущество будет оставаться под арестом, пока не будет вынесен приговора суда о конфискации, или если Верховная Рада примет закон о спецконфискацию, тогда там – досудебный порядок", – сказал Горбатюк.

На вопрос, находится ли эпизод большого дела Януковича, в котором фигурирует Межигорье, в его ведении или передан в спецотдел ГПУ, который был создан недавно, Горбатюк ответил:

"Еще не передали, но планируют".

Как известно, до приговора суда арестованное имущество должно быть передано владельцу. Однако решением суда владелец резиденции – ООО "Танталит" – лишен права им пользоваться.

8 ноября СМИ сообщили, что суд наложил арест на все недвижимое имущество, которое находится на территории бывшей резиденции экс-президента Виктора Януковича "Межигорье" в Новых Петровцах Киевской области.

Как известно, ранее Луценко заявил о передаче расследования "большого дела Януковича" от департамента Горбатюка новосозданному департаменту ГПУ. Также он объявил Горбатюку выговор за "ненадлежащее расследование".

В свою очередь Горбатюк опроверг наличие оснований для такого выговора, заявив, что все изложенные в нем обвинения не соответствуют действительности.

Также он неоднократно критиковал заочное расследования, называя его незаконным.

Луценко признал, что законодательство о заочном расследовании содержит недостатки, однако заявил, что они не могут стать препятствием для такого расследования, поскольку, по его словам, осталось мало и передать дела в суд необходимо в ближайшие месяцы.

Он заверил, что передаст дела против Януковича в суд уже до конца года.

Валентина Романенко, УП

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Темы: МежигорьеГенпрокуратура
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