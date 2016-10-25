Луценко: Горбатюк не хотел передавать дела Януковича на заочное осуждение

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что реорганизовал департамент, который занимался делами Виктора Януковича и его окружения, из-за нежелания его руководителя Сергея Горбатюка передать экономические дела на процедуру заочного осуждения.

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко во время брифинга во вторник.

Луценко заявил, что реорганизация департамента Горбатюка, "а собственно выделение одного из управлений, обусловлено исключительно нежеланием господина Горбатюка передавать экономические дела по Арбузову, Клюеву, Азарову, Януковичу младшему далее... по закону предусмотренному пути заочного осуждения", - сказал он.

"Подчиненный Горбатюк, который уже полгода работает в него начальником управления, теперь отделяется и становится самостоятельным начальником и пойдет по закону предусмотренным пути заочного осуждения", - сказал Луценко.

По словам Луценко, он ожидает от Горбатюка "плодотворных результатов двух с половиной лет работы над этими делами".

"Никто ни одного следователя, ни одного уголовного производства из-под руководства начальника департамента Сергея Горбатюк не забирал. Все дела Майдана от первого до последнего дня находились и находятся под его руководством", - сказал он.

"Не исключаю, что эти дела могут быть, по согласованию с адвокатами героев Небесной сотни, переданы в международный уголовный суд", - сказал он.

По его словам процедуры заочного осуждения несовершенны, но он "не может представить, что эти дела третий, четвертый и пятый год будут лежать в департаменте спецрасследований".



"Те, кто говорят "не трогайте эти дела", "не идите на заочное осуждение" должны отдавать себе отчет, - это тождественно тому чтобы все арестованные активы не вернулись в Украину", - добавил Луценко.

Как известно, в понедельник стало известно, что расследованием "Большой уголовного дела" экс-президента Виктора Януковича и его окружения будет заниматься созданное "Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями".

Начальник департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк считает, что передача так называемой "Большой дела Януковича" в расследование этого департамента несет угрозу доведению дел до конца.

Александр Шумилин, УП