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В Госдуме РФ аплодировали победе Трампа

Среда, 9 ноября 2016, 10:03

Депутаты Государственной Думы России встретили аплодисментами новость о победе кандидата-"республиканца" Дональда Трампа на выборах президента США.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Дорогие друзья, уважаемые коллеги, три минуты назад Хиллари Клинтон признала свое поражение на выборах президента Соединенных Штатов, а секунду назад Трамп начал свою речь как избранный президент Соединенных Штатов Америки, с чем и я вас всех поздравляю", – сказал депутат-международник Вячеслав Никонов ("Единая Россия") на заседании нижней палаты российского парламента.

В ответ на его слова депутаты стали аплодировать.

Ранее лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил журналистам, что не завидует Биллу Клинтону: "По-мужски очень не завидую Биллу Клинтону, потому что похоже, его женушка, с которой он мотался по всем штатам как поношенный рюкзак, уж точно плешь проест за то, что она проиграла".

В ходе голосования 8 ноября граждане США сформировали двухпартийную коллегию выборщиков (538 человек), которой предстоит формально избрать президента страны 19 декабря.

Дональд Трамп обеспечил себе голоса более 280 выборщиков при необходимом для победы минимуме в 270.

Кандидат демократов Хиллари Клинтон признала свое поражение.

Избранный президент традиционно приносит присягу и вступает в должность 20 января.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампСШАвиборы
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