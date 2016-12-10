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Обама приказал расследовать кибератаки на США во время выборов

Суббота, 10 декабря 2016, 00:26

Президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама приказал разведывательным службам страны расследовать кибератаки и вмешательства извне во время президентской избирательной кампании в США 2016 года.

Об этом пишет DW.com.

Согласно распоряжению президента, спецслужбы должны предоставить отчет по результатам расследования до того, как он оставит свою должность 20 января 2017 года.

"Президент распорядился, чтобы разведывательные службы провели полный анализ того, что произошло во время избирательного процесса 2016 года, вынести из этой истории уроки, а также известить об этом ряд заинтересованных сторон, в частности, Конгресс", - заявила советник президента США по вопросам безопасности Лайза Монако.

Как подчеркнул представитель Белого дома Эрик Шульц, Барак Обама настаивает, чтобы расследование состоялось под его контролем.

"Это главный приоритет для президента Соединенных Штатов", - отметил представитель администрации президента.

Как известно, в октябре 2016 года, в разгар избирательной кампании, Вашингтон официально обвинил Россию в причастности к ряду кибератак, с помощью которых Кремль пытался "вмешаться" в выборы президента США. В частности, министерство внутренней безопасности и национальная разведка США выразили убеждение, что российское правительство причастно к утечкам электронной почты политиков и различных учреждений США.

Темы: СШАхакерыРосcия
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