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Синоптики обещают оттепель, ГосЧС предупреждает о подъеме воды в реках

Суббота, 10 декабря 2016, 09:37

10-12 декабря в Украине будет наблюдаться повышение температурных показателей.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр, на водоемах будет происходить разрушение ледового покрова.

"В связи с оттепелью и снеготаянием ожидается подъем уровней воды на реках бассейнов Сяна, Днестра на 0,2-1,0 м, на реках бассейнов Западного Буга и Припяти на 0,1 - 0,5 м, без угрозы негативных последствий", - сообщили в ГосЧС.

 
 

У службі нагадують, що за таких умов виходити на крихку кригу чи рибалити вкрай небезпечно. 

В службе также напоминают, что при таких условиях выходить на хрупкий лед или рыбачить крайне опасно.

"Украинская правда" в Threads

Темы: погода
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