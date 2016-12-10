Синоптики обещают оттепель, ГосЧС предупреждает о подъеме воды в реках

10-12 декабря в Украине будет наблюдаться повышение температурных показателей.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр, на водоемах будет происходить разрушение ледового покрова.

"В связи с оттепелью и снеготаянием ожидается подъем уровней воды на реках бассейнов Сяна, Днестра на 0,2-1,0 м, на реках бассейнов Западного Буга и Припяти на 0,1 - 0,5 м, без угрозы негативных последствий", - сообщили в ГосЧС.

У службі нагадують, що за таких умов виходити на крихку кригу чи рибалити вкрай небезпечно.

В службе также напоминают, что при таких условиях выходить на хрупкий лед или рыбачить крайне опасно.