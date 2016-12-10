В аннексированном Крыму более 15 тысяч человек остались без отопления

В Керчи из-за порыва теплотрассы более 15 тысяч человек остались без отопления.

Об этом сообщает управление МЧС по Крыму.

"10 декабря в 8:30 от оперативного дежурного МКУ ЕДДС-112 по городу Керчь поступило сообщение о порыве на теплотрассе по улице Магистральное шоссе, 3. В результате порыва теплотрассы без отопления в Керчи находится 15 672 человек и 10 социально-значимых объектов (8 из которых без круглосуточного пребывания людей)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте порыва работают ремонтно-восстановительные бригады "Керчьтеплокоммунэнерго" в составе 10 человек и 3 единицы техники.

Позже в управлении МЧС по Крыму сообщили, что ремонтные работы в Керчи завершены.

"Ремонтно-восстановительные работы на теплотрассе в Керчи завершены в 12.30 (по моск.времени). Проводится заполнение системы водой и запуск котельной", - говорится в сообщении.

Ранее управление МЧС в Крыму сообщило, что 10 декабря на полуострове ожидаются сложные погодные условия - сильный гололед, гололедица, в горах прогнозируется опасность схода лавин из-за сильных осадков в виде мокрого снега, а также туман, гололед. Ветер преимущественно западный 8-13 м/с, местами до 15-20 м/с.