Адвокат: В отношении семьи Чийгоза могут применить репрессии

В отношении семьи обвиняемого в организации массовых беспорядков Ахтема Чийгоза российские власти аннексированного Крыма могут применить репрессивные меры.

Такое мнение высказал адвокат Чийгоза Николай Полозов, сообщает "Крым.Реалии".

Адвокат выразил подобные опасения в связи с акцией в поддержку Чийгоза, в которой приняли участие его родственники у здания, где проводилось очередное заседание суда по делу "26 февраля".

"Малолетние внуки Ахтема Чийгоза, дети, которые уже два года его не видят, они просто не знают, каким еще образом можно достучаться до российских властей. Они даже не могут его видеть в суде. Я бы не назвал это каким-то массовым мероприятием, пикетом или митингом. Мы видим, что в отношении родственников других политзаключенных такие мероприятия проводятся. Я не исключаю, что российские власти могут попытаться нанести какой-либо удар по семье Чийгоза", - сообщил Полозов.

По информации адвоката, по состоянию на 9 декабря никто из представителей контролируемой Кремлем власти Крыма не задерживал участников акции.

Накануне под зданием суда, где проходило заседание по делу "26 февраля", провели пикет с требованием освободить Ахтема Чийгоза и других политзаключенных. Участие в акции приняли его родственники.

Как известно, Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующих противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство". Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

"Дело Чийгоза" российский суд рассматривает в рамках "дела 26 февраля" после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно - по замглавы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу и отдельно - по другим фигурантам процесса - Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.