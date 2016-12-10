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Прокуратура расследует 88 случаев нарушения прав человека в Крыму

Суббота, 10 декабря 2016, 12:15
Прокуратура расследует 88 случаев нарушения прав человека в Крыму

Прокуратурой АР Крым зарегистрированы уголовные производства и ведется расследование 88 фактов ограничения прав граждан в связи с их политическими убеждениями, этническим и религиозным происхождением.

Об этом сообщил прокурор АРК Гюндуз Мамедов в ходе встречи с генпрокурором Юрием Луценко и уполномоченным президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым, в ходе которой обсуждался вопрос соблюдения прав человека на территории оккупированного Крыма.

По словам Мамедова, прокуратурой создан реестр данных граждан, чьи права ограничиваются, по предварительным подсчетам сейчас реестр состоит из 88 человек.

"По каждому случаю прокуратурой АРК зарегистрировано уголовное производство и ведется расследование", - сообщил прокурор АРК.

Мамедов высказал предположение, что в начале 2017 года  в отношении должностных лиц за неправосудные решения, за преследование граждан Украины прокуратура направит дела в суд.

Генпрокурор дал поручение создать на официальном сайте прокуратуры АР Крым реестр дел о нарушении прав человека и предоставить людям возможность отправлять известную им информацию о таких нарушениях.

В свою очередь Мустафа Джемилев отметил, что на территории Крыма происходят действия оккупантов по изменению демографической ситуации.

"Согласно ст. 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны указанные действия квалифицируются как военное преступление", - подчеркнул Джемилев.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Крыманнексияправа человекаГенпрокуратура
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