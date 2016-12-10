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УЕФА открыла дисциплинарное дело по матчу Заря - МЮ

Суббота, 10 декабря 2016, 12:37

Луганская "Заря" может быть оштрафована за поведение болельщиков в матче 6 тура Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Сhampion, УЕФА открыла дисциплинарное дело против украинского клуба за неподобающее поведение ее фанатов.

"Дисциплинарное производство было открыто после матча группового этапа Лиги Европы УЕФА между ФК "Заря" Луганск и "Манчестер Юнайтед", который состоялся 8 декабря в Украине", - говорится в заявлении УЕФА.

Так, в одесской битве болельщики "Зари" блокировали проходы на стадионе и бросали файеры на поле, один из которых попал на штрафную площадку МЮ. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: футболУЕФА
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