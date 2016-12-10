Парубий рассказал, когда планируют принять бюджет

Окончательное решение по госбюджету на следующий год должно быть принято 22 декабря.

Об этом во Львовской области сказал журналистам председатель Верховной Рады Андрей Парубий, сообщает Укринформ.

"Раньше мы ставили перед собой амбициозную цель - принять бюджет-2017 до 8 декабря, но вместе с тем была не менее амбициозная цель - пройти по всем вопросам и статьям госбюджета, поэтому и не уложились в эти рамки. Теперь планируем до 20 декабря принять бюджет в первом чтении, а 22 декабря утвердить его окончательно", - отметил спикер.